Una mujer de 36 años sobrevivió a una caída de aproximadamente 50 metros ocurrida la noche de ayer en el distrito de Hunter, luego de precipitarse por un barranco ubicado en el asentamiento humano Hong Kong.

La tarde del domingo, Sandra Gutiérrez Gutiérrez estuvo reunida con una amiga en su vivienda y tras ingerir algunas bebidas hasta las 7 de la noche, decidió retirarse a su casa ubicada en el distrito de Miraflores. Cuando ambas se desplazaban por un sendero, por la falta de alumbrado público, Sandra no se percató del desnivel del terreno. En esas circunstancias perdió el equilibrio y terminó cayendo y rodando por una pendiente de unos 50 metros.

Vecinos del sector alertaron sobre lo sucedido al serenazgo del distrito y la policía quienes al llegar al lugar encontraron a la mujer con una laceración en el lado derecho de la frente y una fractura en la pierna derecha.

Debido a la profundidad y dificultad del terreno, fue necesario desplegar un operativo de rescate con apoyo de la Policía y de la Compañía de Bomberos N.° 186.

Durante las maniobras, uno de los bomberos también sufrió una caída de aproximadamente cinco metros

Pese a ello, el equipo de emergencia logró completar el rescate de la mujer y trasladarla hacia el hospital Honorio Delgado para recibir atención médica.