Siete de cada diez mujeres que acuden al Servicio de Reproducción Humana del hospital Honorio Delgado Espinoza en busca de un embarazo tienen más de 35 años. Muchas postergaron la maternidad mientras estudiaban, se especializaban o consolidaban su vida profesional y ahora recurren a tratamientos médicos para intentar convertirse en madres.

El jefe del Servicio de Reproducción Humana, Dante Vega Ortiz, explicó que actualmente reciben entre 100 y 120 pacientes por mes por problemas de fertilidad. Aproximadamente el 70% de las pacientes atendidas supera los 35 años, una edad en la que la capacidad reproductiva empieza a disminuir progresivamente. Las razones observadas en consulta son que muchas mujeres decidieron primero dedicar varios años a su formación y desarrollo profesional.

Sin embargo, mientras las posibilidades académicas y laborales pueden ampliarse con los años, la capacidad reproductiva femenina sigue un proceso biológico distinto, ya que a partir de los 35 años, disminuye progresivamente la respuesta de los ovarios y también cambia la calidad de los óvulos. Esto no significa que una mujer de esa edad no pueda conseguir un embarazo, pero las probabilidades pueden ser menores y, en algunos casos, se requiere tratamiento especializado.

Desde el punto de vista reproductivo, el especialista sostuvo que el periodo más favorable para buscar un embarazo se encuentra entre los 25 y 33 años. Entre las causas más recurrentes que complican el embarazo están las obstrucciones en las trompas de Falopio, alteraciones dentro del útero, problemas hormonales, dificultades relacionadas con la ovulación e incluso factores masculinos.

TRATAMIENTOS

Los tratamientos que se brindan dependen de cada caso y una vez identificado el origen de la dificultad, los médicos definen el camino a seguir. Por ejemplo, cuando se trata de un problema hormonal, primero se busca controlar la alteración con medicamentos. Después de corregirlo, una de las alternativas es realizar una inducción de la ovulación y orientar a la pareja sobre los días más favorables para mantener relaciones sexuales.

Otra alternativa disponible en el hospital es la inseminación intrauterina. Este procedimiento consiste en preparar previamente una muestra de semen para posteriormente introducirla directamente en el útero durante el periodo adecuado del ciclo reproductivo.

En los procedimientos de inseminación realizados en el hospital, se obtienen en promedio un 40% de resultados positivos.