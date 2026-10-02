A cinco años de pena privativa de la libertad efectiva fue sentenciado Robert J. Chávez Z., por el delito de receptación agravada, tras ser hallado en posesión de una mototaxi que había sido sustraída pocas horas antes en el distrito de Veintiséis de Octubre.

Así lo estableció la jueza del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia de Piura, quien aprobó el acuerdo de terminación anticipada al que se sometió el ahora sentenciado con el representante del Ministerio Público.

Según la Fiscalía, el 25 de septiembre, el propietario del vehículo lo dejó estacionado frente al domicilio de su madre, en el A.H. Los Geranios. Unos diez minutos después escuchó que el motor se encendía y vio a un hombre alejarse en su mototaxi. Lo persiguió a pie sin lograr alcanzarlo y denunció el hecho ese mismo día ante la Policía.

Horas después, agentes policiales que realizaban patrullaje por la UPIS Nueva Esperanza visualizaron, al sentenciado, en actitud sospechosa junto a un trimóvil negro, que no tenía placa de rodaje visible.

Al intervenirlo y consultar los datos de la unidad, comprobaron que se trataba del vehículo que había sido robado antes. La unidad no tenía placa, le faltaban las carpas laterales y de las puertas, y la chapa de contacto estaba dañada, al parecer por manipulación para encender el motor.