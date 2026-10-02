Una inspección realizada por un equipo de la Contraloría General de la República ha puesto en evidencia deficiencias en la infraestructura y el equipamiento de mitigación de riesgos ante posibles lluvias asociadas al fenómeno El Niño en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT).

De acuerdo con el Informe de Visita de Control N° 033-2026-OCI/0222-SVC, se detectó una serie de situaciones adversas relacionadas con las condiciones de conservación, impermeabilización, operatividad, coberturas, sistemas de drenaje pluvial e instalaciones eléctricas.

AL DETALLE

Según la Contraloría, en la azotea del pabellón N° 1 se observa el deterioro del ladrillo del techo, aberturas que permiten el ingreso de residuos y filtraciones causadas por las lluvias.

También se observaron zonas con resanes a base de mortero, el mismo que se está desprendiendo de la superficie de la azotea, elementos estructurales con pérdida parcial de concreto y acero expuesto con signos de corrosión.

De igual manera, se evidenciaron paredes con fisuras y manchas por humedad en la junta sísmica. Asimismo, se evidencia desprendimiento de la pintura. El piso de la azotea tiene perforaciones que traspasan el espesor de la losa del techo, cables expuestos y tuberías sin ningún tipo de protección.

En el pabellón N° 2 se detectó desprendimiento de cerámicas en mesas de concreto ubicadas en laboratorios, sistemas de desagüe en mal estado, techo metálico de las escaleras sin cobertura, con acero expuesto y manchas en las paredes, inadecuado almacenamiento de equipos de cómputo, y vidrio de ventana rota.

En el Auditorio de la Facultad de Medicina se evidenció un desnivel en la entrada. Esa falla permitiría el ingreso del agua de las lluvias. En ese mismo lugar hay una canaleta pequeña que resultaría insuficiente para redirigir el paso del agua a un drenaje.

El equipo de control también observó paredes con presencia de humedad, y un sistema de ventilación sin desagüe.

En Farmacología se notó que la estructura de techo metálico está deteriorada. La losa de concreto de tanque elevado tiene como soporte tablas de madera que se encuentran en mal estado y en la parte exterior del pabellón se observó estructuras de concreto armado con fisuras y grietas.

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