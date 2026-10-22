Los propietarios que mantengan a sus perros en la vía pública o instalen casas improvisadas en veredas y zonas de tránsito peatonal en el distrito de Paucarpata serán multados con hasta 2 unidades impositivas tributarias (UIT), equivalentes a 11 mil soles.

La municipalidad también denunciará penalmente los casos que correspondan y trasladará al canil provincial a los perros que presenten conductas agresivas o ataquen a personas.

La comuna distrital anunció que realizará operativos inopinados para fiscalizar estas situaciones, que afectan el libre tránsito y, según la municipalidad, pueden poner en riesgo la seguridad y salud de los vecinos.

Las sanciones se aplicarán de acuerdo a la Ordenanza Municipal N.° 013-2023-MDP. Además de las multas administrativas, la Procuraduría Pública Municipal comunicará al Ministerio Público los casos que puedan constituir el delito de abandono o actos de crueldad contra animales, previsto en el artículo 206-A del Código Penal.

En el caso de los perros que ataquen a personas o representen un riesgo por su comportamiento agresivo, la municipalidad informó que serán intervenidos y trasladados al canil de la Municipalidad Provincial de Arequipa, como medida para prevenir nuevos incidentes.

La comuna señaló que estas acciones también buscan reducir los accidentes por mordeduras y el riesgo de transmisión de la rabia canina en el distrito.