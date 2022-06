Más de 63 mil pobladores del sector de Apipa y José Luis Bustamante y Rivero del distrito de Cerro Colorado se ven altamente perjudicados por la falta de agua y desagüe, debido a constantes paralizaciones de la obra de creación de los sistemas de agua potable dependientes de los reservorios N39 y N31 y alcantarillado sanitario del distrito, a cargo de la contratista Ludwing Pfeiffer Hoch, que se declaró en insolvencia económica.

El pasado 11 de junio, se suspendieron otra vez los trabajos, pese al acuerdo firmado el 26 de mayo, donde se acordó reanudar las obras 4 días después. El pacto se derivó de la reunión con el viceministro de Construcción y Saneamiento, alcalde de Cerro Colorado y dirigentes de los sectores involucrados.

El día de ayer, 15 proveedores de la empresa contratista protestaron por la falta de pagos de más de dos meses de prestación de servicios, como alquiler de maquinarias, alimentación, ferretería, retroexcavadoras y otros conceptos que ascienden a 439 mil 645.18 soles para la empresa constructora Lumar S.A.C. e Ingenieria Cimin S.A.C.

Piden que la empresa se haga responsable de las subcontratas que traen al distrito y que respondan a sus requerimientos, pues en la última comunicación con el representante de la empresa alemana, Bruno Lancaste, quien llegó el pasado martes, no hubo respuesta alguna.

“Estamos paralizados porque la misma empresa Ludwing, porque el ministerio de vivienda no le paga la última valorización. La semana pasada suspendieron sus actividades y estamos dos semanas sin pago, nuevamente la empresa no tiene la plata, a pesar de tener un adelanto de 13 millones 940 mil soles, no tiene dinero para comprar tubería, los almacenes no tienen tuberías”, dijo Edgar Romer, proveedor de Lumar.

Asimismo, el secretario del sindicato de Construcción Civil, Lugue Espinoza, informó que luego de esta paralización, se les debe a los obreros de dos semanas y esperan a que haya un arreglo entre el Ministerio de Vivienda con la empresa contratista para continuar con los trabajos que no llegan ni al 7% de avance. Manifestó que una solución sería convocar al segundo postor, siempre y cuando no se oponga la sucursal peruana, de lo contrario volverían a las manifestaciones.

Los dirigentes de Apipa se reunieron ayer con el representante de la empresa Pfeiffer, y esperan esclarecer los hechos. Hoy será el día clave en el que los altos mandos tomen una decisión, si de continuar con el proyecto con la sucursal, quien afirma que está deslindada de la empresa matriz, o convocar a otra contratista en bien de la población.

“Estamos muy preocupados, muy vigilantes, seguramente por las decisiones que tomaran mañana (hoy) y los dirigentes de todas las bases de todos los sectores vamos a tener que convocar y tomar una decisión, porque nosotros estamos informados y lo que nos importa es el proyecto de agua y desagüe de Apipa y Bustamante que tantos años han anhelado, hay 20 colegios, inicial, primaria y secundaria, hay abuelitos que lo necesitan”, señaló Néstor Laura, presidente del frente de posesionarios de Apipa. Cabe resaltar que el proyecto tiene un monto de inversión de 199 millones 53 mil soles y el plazo de ejecución es de 540 días calendario.