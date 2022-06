La deportista profesional Sara Vizcarra, campeona iberoamericana de rifle de aire denunció que el IPD le retiró el subsidio médico y económico que recibía hace 10 años, debido a que tiene 7 meses de embarazo.

La profesional solicitó que la restitución de los servicios no solo sea a ella, sino que no se vulnere los derechos de todos los deportistas que representan al país en diferentes disciplinas.

“El IPD debería tener claro que la gestación de un bebe no es, y no debe ser el motivo que trunque la carrera de una deportista profesional, por el contrario, es un mayor motivo de superación personal y deportivo. El PAD que “otorgan” en favor de deportistas profesionales no es una “dádiva” ni una “liberalidad” como alguna vez escuché, sino una retribución ante el tiempo y el esfuerzo que los deportistas profesionales invertimos para obtener logros para el país”, escribió a través de sus redes sociales.

Bajo su percepción, debería de haber un procedimiento para este tipo de casos como hacer una debida notificación a los deportistas, con el fin de que hagan sus defensas, además de verificar las causales por las que se les retira el apoyo económico.

También pidió que se emita una normativa para regular y garantizar los servicios a las deportistas gestantes y madres con servicios por lactancia.