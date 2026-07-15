Matheiu tiene 12 años y desde hace más de un mes permanece hospitalizado en el Honorio Delgado Espinoza donde espera ser operado para retirarle un tumor ubicado en la cabeza. Sin embargo, la intervención todavía no puede realizarse porque el nosocomio regional no cuenta con varios de los insumos necesarios para la intervención y su madre debe adquirirlos en farmacias particulares.

Francisca Kana, madre del menor, recibió hace dos días una lista de materiales médicos que debe comprar para que los especialistas puedan ingresar a su hijo a sala de operaciones. Tras realizar las primeras cotizaciones, calculó que necesita reunir al menos 5 mil soles. Solo la cuchilla que se utilizará para la craneotomía cuesta aproximadamente 2 mil soles mil. Incluso, aún faltan algunos productos por cotizar.

“Me han dicho que apenas consiga los insumos podrían operarlo”, relató la madre, quien dejó de trabajar para permanecer al lado de su único hijo.

DIAGNÓSTICO

El menor comenzó a sentirse mal durante junio. Aunque anteriormente se quejaba ocasionalmente de cansancio y dolor de cabeza, continuaba asistiendo al colegio, jugando y conversando con normalidad.

La situación cambió cuando desde la institución educativa llamaron a Francisca para informarle que se encontraba mareado. El niño tenía cansancio, náuseas y deseos de dormir, por lo que fue trasladado inicialmente a una posta médica en Paucarpata, donde consideraron que podía tratarse de un problema estomacal.

No obstante, cuando ambos regresaban caminando a su vivienda, el pequeño perdió estabilidad y estuvo a punto de caer en dos oportunidades. Al llegar a un mercado cercano, la madre pidió ayuda porque el menor comenzó a convulsionar repetidamente.

Posteriormente fue llevado de emergencia al hospital Honorio Delgado donde le realizaron una tomografía y detectaron el tumor. Debido a la gravedad de su estado, Matheiu permaneció algunos días intubado en la Uci pediátrica, sedado y bajo cuidados médicos.

Es la lista de insumos que la madre del niño de 12 años debe comprar para la operación

Tras recuperarse parcialmente, fue trasladado al área de Pediatría, donde permanece hospitalizado y continúa recibiendo medicamentos para controlar su estado. Aunque los ataques ahora son menos intensos, todavía se presentan ocasionalmente.

Según Francisca, los médicos le explicaron que la intervención permitirá determinar con precisión la naturaleza de la lesión.

“Me han dicho que recién cuando lo operen y puedan ver el tumor sabrán exactamente qué es. Él está consciente, quiere regresar a la casa y está preocupado porque no puede ir al colegio”, contó.

El menor también pregunta constantemente cuándo le retirarán “lo que tiene en la cabecita”, debido a que siente molestias en la zona afectada.

La mujer afronta sola la enfermedad de su hijo. Explicó que el padre se alejó cuando el niño tenía tres años y desde entonces no recibe apoyo económico. Antes trabajaba en un taller de costura, pero tuvo que abandonar temporalmente sus labores para cuidar a Matheiu durante el día y la noche.

Quienes deseen colaborar con la compra de los insumos pueden comunicarse con la madre del menor al número 965984951, a nombre de Francisca Kana, el Yape se puede realizar al mismo número. El menor se encuentra internado en la cama 119 del área de Pediatría.