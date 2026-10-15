Alexander, el niño de 8 años que sobrevivió al incendio de su vivienda en Sandia, Puno, será trasladado del hospital Honorio Delgado Espinoza de Arequipa al Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, en Lima, donde recibirá atención especializada por las graves quemaduras que sufrió en el 55% de su cuerpo.

El traslado se concretará luego de que el menor permaneciera hospitalizado en Arequipa con quemaduras de segundo y tercer grado, además de lesiones en las vías respiratorias que dificultaron su respiración y obligaron a mantenerlo entubado.

Por la gravedad de sus heridas, Alexander necesita una operación de injertos de piel para cubrir las zonas afectadas y favorecer su recuperación. Antes del traslado, el equipo médico deberá estabilizar su hidratación y los niveles de electrolitos en la sangre, a fin de reducir los riesgos durante el desplazamiento.

Jorge Armendáriz, jefe de la Unidad de Quemados del hospital Honorio Delgado, había informado esta mañana que estaban a la espera de una respuesta para concretar la atención especializada que requiere el menor.

El médico explicó que, debido a la extensión de las quemaduras, lo ideal sería utilizar piel sintética, un material que sirve como sustituto temporal de la piel y ayuda a proteger las heridas. Sin embargo, su elevado costo y la falta de cobertura del Seguro Integral de Salud (SIS), según indicó, dificultaban el acceso a este recurso en Arequipa.

Ante esta situación, el tratamiento también contemplaba la posibilidad de extraer piel del propio niño para realizar los injertos. Los gastos de la atención médica en Lima y la estadía de su madre serán cubiertos por el SIS.

PERDIÓ A SU HERMANO Y SU ABUELA

Detrás de la urgencia médica hay una tragedia familiar. Alexander sobrevivió al incendio que consumió su vivienda en Sandia, pero su hermano menor, de tres años, y su abuela fallecieron.

La semana pasada, su madre pidió apoyo para salvar la vida del niño. Según contó, al regresar a su vivienda encontró el trágico escenario. Logró rescatar a su hijo menor y a su madre, pero ambos fallecieron posteriormente.

Ahora, Alexander será atendido en Lima, donde los especialistas evaluarán y realizarán el tratamiento que necesita para afrontar las graves lesiones que sufrió en el incendio.