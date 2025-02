Una delegación de padres, profesores y menores de una escuela de fútbol cusqueña se encuentra en la lista de pasajeros afectados por el mal clima, lo cual causó la cancelación de vuelos en el Aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón en Arequipa.

En su retorno a la ciudad imperial, la Escuela de Fútbol Valencia Cusco, se quedó varado en el aeropuerto arequipeño desde las 5:00 horas, cuando su vuelo estaba programado a las 7:30 horas y fue cancelado. Efraín Mamani, delegado de los padres de familia, afirmó que no hay respuesta sobre la reprogramación hasta que haya mejores condiciones climáticas.

Sucede que el equipo de fútbol, conformado por 11 niños de 7 años, participó del campeonato internacional Integración Camaná, donde quedaron como subcampeones. Los menores han estado de viaje en viaje, pues días antes estuvieron en otro torneo realizado en Lima, por lo que mostraron cansancio.

“Nos han dicho que esperemos nomás. Por los viajes, los niños están cansados, aburridos y necesitan regresar a Cusco. Fuimos con cuatro categorías, en Sub-7 fue subcampeón, en Sub-11 también”, indicó Efraín Mamani.

Otro grupo de pasajeros, expresaron que les reprogramaron para las 7 de la mañana, no obstante por el clima, se volvió a reprogramar para las 13:00 horas.

Los pasajeros afectados expresaron su preocupación por alargar su estadía en Arequipa, debido a los costos de la comida y el hospedaje, por lo que pidieron soluciones.

“Nuestro vuelo ha sido cancelado y nos han dicho para las 12 del días. Hemos perdido un día del tour hacia Cusco y yo he pagado estadía, comida, eso ya no me van a devolver”, señaló otro de los pasajeros afectados.