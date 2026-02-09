Este año tampoco se realizará el tradicional Pasacalle de Las Flores en el centro histórico de la Ciudad Blanca, luego de que la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) confirmó que no se organizó la actividad carnavalesca, debido a los riesgos que representa para el patrimonio arquitectónico del Cercado.

La subgerenta de Turismo de la comuna provincial, Romina Gonzáles, explicó que la decisión responde a una evaluación técnica orientada a la protección del centro histórico.

Como antecedente, recordó que en años anteriores, numerosas personas acudieron a la Plaza de Armas para jugar por los carnavales. Pese a la instalación de vallas de seguridad alrededor de la pileta del Tuturutu y de las áreas verdes, algunos ciudadanos ingresaron a estas zonas para jugar con latas de espuma y baldes de agua.

La situación se agravó cuando dos personas ingresaron a la pileta de Tuturutu e intentaron escalarla, ocasionando daños en esta fuente monumental. “Lamentablemente nuestro pasado nos juzga. El año pasado hubo daños y esos daños significan costos”, indicó.

Desde la municipalidad se remarcó que el centro histórico constituye la principal imagen turística de Arequipa, por lo que no se promoverán actividades masivas mientras no existan garantías de preservación y cuidado por parte de la población.

En ese sentido, la Gerencia del Centro Histórico emitió una opinión técnica desfavorable para la realización del Pasacalle de Las Flores, postura que fue respaldada por la Subgerencia de Turismo. “No podemos permitir actividades que pongan en riesgo el patrimonio si no existe un compromiso real de cuidarlo”, señaló Gonzáles.

Por ello, la MPA únicamente realizará actividades de bajo impacto, como el Festival del Pisco Sour, programado para el 14 de febrero en el segundo piso del Portal Municipal, desde las 9:00 horas.

Además se celebrarse el Día de San Valentín. Según la funcionaria, se habilitará un punto fotográfico en los portales de la Plaza de Armas, con decoración floral y vista a los volcanes, sin afectar las estructuras del centro histórico.

