Por más de un año, la construcción del colegio José Antonio Encinas Franco, en el distrito de San Antonio de Chuca, se ha convertido en el símbolo de una obra mal ejecutada, una inversión de millones desperdiciada y, sobre todo, de escolares perjudicados. Desde el 2024, la obra permanece paralizada y, a al momento, no hay fecha de reinicio, debido a una medida cautelar interpuesta por el consorcio San Antonio, que impide cualquier avance del proyecto.

Mientras el conflicto legal se prolonga, 150 alumnos terminaron clases en módulos prefabricados que, lejos de ser una solución temporal digna, presentan varias deficiencias. La consejera regional Natividad Taco, denunció que estas aulas provisionales presentan goteras desde el techo, ventanas rotas y el consorcio no habría terminado todos los trabajos, aunque se gastó el presupuesto total de esta partida, 83 mil soles.

De acuerdo con el informe de la comisión especial, los trabajos en el colegio comenzaron en agosto de 2023, luego de que en enero de ese mismo año el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) transfirió 8 millones 700 mil soles a la Municipalidad Distrital de San Antonio de Chuca. El proyecto debía terminar en setiembre de 2024, pero su primera paralización fue entre diciembre de 2023 y enero de 2024 debido a las lluvias.

Posteriormente, se registraron dos paralizaciones y el plazo de ejecución se prolongó hasta mayo de 2025. No obstante, desde ese mismo año la obra quedó prácticamente abandonada, con un avance físico de apenas 46%, pero el financiero del 82%, con una diferencia del doble.

Ante esta situación, la municipalidad resolvió el contrato con el consorcio San Antonio. La consejera Taco señaló que durante la fiscalización se detectó el pago del 100% de algunas partidas, pese a que los trabajos no se habrían ejecutado como el empedrado de la losa deportiva..

Por su parte, la alcaldesa distrital Elizabet Choque informó hace unas semanas que el municipio ejecutó la carta fianza y a la fecha se encuentran en proceso de arbitraje con el consorcio, además de la medida cautelar que paralizó los trabajos.

Según la burgomaestre, el Consorcio San Antonio dejó deudas con los proveedores locales, quienes exigen a la municipalidad distrital el pago por servicios de hospedaje y alimentación brindados durante la ejecución de la obra.

La consejera Yesenia Choquehuanca, recordó que la crisis política por la vacancia del alcalde Claudio Apaza, agravó la administración del municipio.

A la fecha, la Municipalidad de San Antonio de Chuca solo cuenta con 800 mil soles para terminar el proyecto. Sin embargo, el panorama se complica, ya que el GRA solicitó la devolución de ese monto, argumentando que el proyecto no cumplió su objetivo principal. Cabe precisar que para terminar la edificación, se requiere elaborar el expediente de saldo de obra y buscar el presupuesto respectivo, según la necesidad.

Fuera de los procesos administrativos y legales que conllevará contra los responsables de la mala ejecución de la obra, la consecuencia más grave será para los escolares, quienes el 2026 también se verán en la necesidad de estudiar en condiciones deplorables, expuestos a las goteras por las intensas lluvias, nevadas y heladas que se registran, por ser una zona de altura.

En opinión de la consejera Natividad Taco, este escenario es resultado de un grave descuido tanto de la municipalidad como del Gobierno Regional de Arequipa, especialmente en las labores de supervisión y control del avance de la obra.

