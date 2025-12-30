Arequipa registra una tasa de desempleo del 10 %, lo que equivale a unas 100 mil personas sin trabajo, mientras que el 90 % de la Población Económicamente Activa (PEA) sí accede a algún empleo. Sin embargo, según la gerenta regional de Trabajo, Catherine Rodríguez, seis de cada diez trabajadores laboran en condiciones de informalidad, sin un contrato sin acceder a los beneficios laborales.

La PEA en Arequipa es de aproximadamente un millón de personas. Dentro de este grupo, muchos trabajadores solo consiguen empleos temporales o por campaña, especialmente en fechas como Navidad, lo que limita la estabilidad laboral.

Minería y construcción tuvieron una mejor recuperación del empleo en la región, impulsados por la inversión privada. Este dinamismo permite que el nivel de empleo se mantenga y el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) sea del 3 %, vinculado a las exportaciones.

Aunque la pequeña y mediana empresa (pyme) dinamiza la actividad productiva y genera puestos de trabajo, este segmento concentra altos niveles de informalidad.

SUELDO

En cuanto a los ingresos, el empleo formal ofrece remuneraciones promedio de 2 mil soles mensuales. En contraste, los trabajadores informales perciben sueldos por debajo de la remuneración mínima vital, con ingresos entre mil y mil 100 soles.

Al día, 15 personas buscan empleo en la Gerencia Regional de Trabajo de Arequipa.