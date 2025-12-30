A pocos meses de su inauguración, el colegio Monseñor José de Piro, ubicado en el distrito de Cayma, presenta una serie de deficiencias técnicas que han generado preocupación entre los padres de familia, quienes exigen que las observaciones sean corregidas de manera inmediata antes del inicio de la temporada de lluvias, debido a los posibles riesgos para los escolares.

Las principales observaciones están relacionadas con el sistema de abastecimiento de agua, la subestación eléctrica y el mobiliario escolar. De acuerdo con lo advertido por la Asociación de Padres de Familia (APAFA), inicialmente se detectaron filtraciones en la cisterna subterránea y fallas en la bomba de agua, situación que habría dejado al plantel en riesgo de desabastecimiento, considerando que actualmente alberga a cerca de 600 estudiantes de dos instituciones educativas.

PROBLEMAS

“Hemos tenido una carencia sobre la cisterna de agua subterránea del colegio. Se envió la documentación a la municipalidad para que la empresa venga a subsanar las observaciones. Si se malogra la bomba o la subestación eléctrica, quienes sufren directamente son los escolares”, declaró el presidente de la APAFA, Alerio Montesinos.

Otro de los puntos que mantiene en alerta a los padres es el sistema eléctrico. Según indicaron, un corte de energía registrado en diciembre evidenció problemas en el transformador de la subestación. “Todavía no se ha revisado a fondo la subestación eléctrica. Además, hay problemas con las pizarras multimedia, que están muy cerca, y con las sillas, cuyos pernos se salen con el uso”, agregó Montesinos.

A estas observaciones se suma un informe presentado por una comisión de regidores ante el concejo municipal de Cayma, en el que se advierten deficiencias en el expediente técnico original de la obra. El documento señala observaciones en la mecánica de suelos, el diseño estructural, el sistema eléctrico y el plan de contingencia, las cuales no habrían sido corregidas oportunamente durante la etapa de formulación y aprobación.

Los padres de familia exhortaron a la Municipalidad Distrital de Cayma y a la empresa ejecutora a levantar todas las observaciones de manera integral, a fin de garantizar condiciones seguras para los escolares y evitar que las deficiencias detectadas se agraven con la llegada de las lluvias.