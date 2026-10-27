Un obrero de 31 años, identificado como Alex Gerardo Antonio Valdez, falleció luego de recibir un tiro durante una presunta balacera registrada la noche del sábado en el distrito de Chala, provincia de Caravelí. El hombre fue llevado inicialmente al centro de salud de la localidad, pero al no haber médicos para su atención tuvo que ser trasladado al hospital de Nazca en Ica, donde llegó sin signos vitales.

El incidente se registró minutos antes de la medianoche del domingo en el asentamiento humano Barrio Renacer La Pampa. Al llegar a la zona, los agentes fueron informados de que una persona herida había sido trasladada a centro de salud de Chala, por lo que se dirigieron inmediatamente al lugar.

En la puerta del establecimiento de salud encontraron a Mercy Portilla Ramírez (30), quien manifestó que había llevado a su pareja, Alex Gerardo Antonio Valdez, para que recibiera atención por las lesiones sufridas en el pecho. Sin embargo, aseguró que no habían conseguido que lo atendieran.

Ante esta situación, los policías solicitaron información al vigilante del establecimiento, quien les indicó que en ese momento no había ningún médico ni personal de salud disponible para asistir al paciente.

Sin otra alternativa cercana, la mujer pidió que su pareja fuera trasladada a Nazca para recibir atención médica. El herido fue conducido hasta el paradero de vehículos que cubren esa ruta y posteriormente abordó una unidad particular para realizar el viaje hasta Ica. Sin embargo, cuando el herido llego al nosocomio, los médicos solo pudieron certificar su deceso.El caso es investigado por detectives de la Depincri de Camaná.