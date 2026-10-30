Arequipa requiere que la mano de obra calificada en el sector construcción se encuentre capacitada, con la finalidad de acceder a más puestos labores en la región, así lo señaló Julio Cáceres Arce, presidente de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) Arequipa, durante el IV Encuentro de la Construcción realizado en la Universidad Católica de Santa María.

El empresario destacó que el sector construcción registra un crecimiento importante que podría llegar al 15% hasta fin de año, sin embargo, existe un cuello de botella que frena su pleno desarrollo, la falta de mano de obra especializada y tecnificada, labor que debe ser acompañada por el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (Sencico).

ESPECIALIZACIÓN

Si bien existe personal con experiencia empírica, las constructoras a menudo enfrentan dificultades para cubrir puestos debido a la escasez de especialización, “es como un ingeniero que ha terminado la universidad, pero si no logra un posgrado y se especializa en algún campo de la construcción, muy difícilmente puede competir con otro que está especializado”, manifestó Cáceres.

El representante empresarial advirtió que las exigencias técnicas de las obras modernas radican en trabajos especializados en minería, fundiciones, complejos sistemas de concreto y el uso de lanzadores de shotcrete (método constructivo en el que el mortero u hormigón se impulsa a alta velocidad mediante aire comprimido) para túneles, los cuales superan la preparación convencional de la fuerza laboral actual.

Cáceres Arce mencionó un ejemplo claro, como lo es el Proyecto Minero Tía María, que en su reciente etapa de construcción demandó que los técnicos especialistas tuvieran que llegar de otras regiones.

En otros puntos que destacar, Cáceres expresó que la falta del Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) actualizado limita también el sector construcción, debido a que Arequipa enfrenta un déficit de más de 100 mil vivienda, “lo que no hay es planificación, se está construyendo sin planificación”, acotó.