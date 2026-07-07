La región Arequipa ha registrado ocho incendios forestales en lo que va del año, dejando 1,350 hectáreas afectadas, según el balance presentado durante el simulacro de incendios forestales y estructurales realizado esta mañana para fortalecer la capacidad de respuesta ante este tipo de emergencias.

De acuerdo con el reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), tres incendios ocurrieron en enero, uno en marzo y cuatro en junio, lo que evidencia un incremento de estos eventos en las últimas semanas.

Las emergencias ocurrieron en cinco provincias. Tres incendios se reportaron en la provincia de Arequipa, mientras que Condesuyos registró dos casos. En tanto, Castilla, Caylloma y La Unión reportaron un incendio forestal cada una.

Realizan simulacro de respuesta ante incendios de forma simultánea en 3 puntos de Arequipa (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)

Frente a este panorama, desarrollaron un simulacro simultáneo en tres puntos de la región. Los ejercicios se realizaron en la residencial Villa Vista, en el distrito de Miraflores; en el distrito de Chiguata, y en la sede central del Gobierno Regional de Arequipa.

La actividad reunió a integrantes del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, la Cruz Roja, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional y otras instituciones de primera respuesta, que pusieron en práctica los protocolos de atención y coordinación frente a incendios forestales y estructurales.

Durante el simulacro se recrearon escenarios de evacuación, control del fuego, atención de personas afectadas y coordinación entre las entidades de emergencia, con el objetivo de evaluar los tiempos de respuesta y mejorar la articulación entre las instituciones.

Las autoridades recordaron que Arequipa enfrenta cada año incendios no solo en zonas de vegetación, sino también en viviendas, establecimientos comerciales y otros inmuebles, por lo que insistieron en la importancia de fortalecer las medidas de prevención y la preparación de la población para actuar de manera oportuna ante una emergencia.