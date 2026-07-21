Arequipa: ocho meses de prisión preventiva para tres miembros de una familia por venta de droga

Tres integrantes de una misma familia permanecerán ocho meses en prisión preventiva mientras son investigados por presuntamente dedicarse a la comercialización de drogas en el distrito de Socabaya. La medida fue dictada por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria del Módulo Básico de Justicia de Paucarpata, tras evaluar los elementos presentados por el Ministerio Público.

El juez Juan Carlos Benavides del Carpio ordenó el internamiento preventivo de Nidian Mamani Cosi, María Cosi Mamani y Bryan Mamani Cosi, quienes afrontan una investigación por el presunto delito de promoción, favorecimiento y facilitamiento del consumo ilegal de drogas tóxicas.

Según la investigación fiscal, durante el allanamiento de dos viviendas ubicadas en la urbanización Villa Campo Ferial, en Socabaya, las autoridades hallaron 511 gramos de pasta básica de cocaína, 131 gramos de clorhidrato de cocaína y 3,171 gramos de marihuana. Además, se incautó dinero en efectivo y diversos objetos que, de acuerdo con las pesquisas, habrían sido utilizados para la venta de estupefacientes.

La intervención policial se realizó en cumplimiento de una orden judicial de descerraje, allanamiento, registro domiciliario, incautación y detención emitida el pasado 4 de julio, como parte de la investigación dirigida por el Ministerio Público.

Las diligencias se iniciaron luego de que vecinos de la zona denunciaran un inusual movimiento de personas y vehículos en los inmuebles intervenidos. Según los reportes, desconocidos ingresaban por pocos minutos y luego se retiraban rápidamente, situación que despertó sospechas de una presunta actividad vinculada al tráfico de drogas.

A partir de estas denuncias, agentes especializados de la Policía Nacional realizaron labores de vigilancia encubierta que permitieron corroborar los hechos investigados y reunir los elementos que sustentaron el pedido de allanamiento y, posteriormente, la prisión preventiva para los tres investigados.