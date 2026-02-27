Un grupo de pobladores que se opone a la habilitación de la trocha carrozable del sector Joctay para conectar con los anexos de Pucunchu y Palcuyo en el distrito de Salamanca, provincia de Condesuyos agredió el martes al alcalde del distrito de Salamanca, Williams Bolívar, en un incidente que quedó registrado en videos.

El hecho se produjo luego de que una mujer rompiera un acta en la que, según la autoridad edil, la mayoría de la población habría expresado su respaldo al proyecto y autorizado liberar la zona para la ejecución de los trabajos.

Incidente ocurrió en los exteriores de la Municipalidad de Salamanca

En uno de los videos, el alcalde sostiene que la obra debe concretarse porque no puede ir “contra la población por el capricho de algunos”. Sin embargo, una mujer lo increpa visiblemente ofuscada, señalando que en el área posee ganado bravo y cuestionando la validez del documento. “¿Qué acta? Estos parásitos, ¿por qué no entienden?”, se le escucha decir mientras rompe los papeles, argumentando que el acta habría sido firmada por personas que no cuentan con terrenos agrícolas en la zona.

En otra grabación se observa a un hombre golpeando al alcalde en plena Plaza de Armas del distrito. La denuncia fue puesta en la comisaría del distrito y el alcalde Bolívar, confirmó ayer a Correo que se encontraba en atención médica. Según el pronunciamiento que emitió anoche el alcalde, los opositores a la vía son solo dos familias, de las cuales una de ellas (Goya Medina y su esposo Iván Escobedo) recurrió a la agresión.

La autoridad distrital negó que haya agredido a la mujer, apelando a las grabaciones, por el contrario, dijo que fue golpeado, motivo por el que terminó con lesiones en la cabeza y el rostro, por lo que procedió con la denuncia física y psicológica, además, de dimisión y calumnia.

La gerente municipal, de la Municipalidad de Salamanca, señaló que la habilitación de la trocha carrozable se ejecuta con recursos ordinarios de la entidad y aclaró que la carretera Salamanca- Chichas es otro proyecto que se ejecutará con el apoyo del Gobierno Regional de Arequipa.

