Desconsolado y sin saber cómo reaccionar, terminó un padre de familia que por accidente atropelló y mató a su pequeño hijo de apenas dos años.

El trágico hecho ocurrió la tarde del Viernes Santo a las 18:30 horas en una vía carrozable del centro poblado San Isidro, en el distrito de La Joya.

DETALLES

Según la versión del progenitor, él dejó durmiendo al menor y se trasladó hacia su camión Hyundai de 3.5 toneladas. Se subió, pensando que su hijo descansaba en su hogar, retrocedió el vehículo y paró por los gritos de su otro retoño. Al bajar para ver qué sucedía, observó a su bebé tirado en el piso. El menor de dos años se habría despertado por el sonido del camión al ser encendido y corrió hacia su padre, quien justo en ese momento retrocedió y arrolló al pequeño, quien murió instantáneamente. El otro hijo observó el trágico suceso y solo gritó para que su progenitor frenara el carro.

La zona estaba oscura y esto habría provocado que el padre no viera que el niño estaba detrás del vehículo de carga pesada. Además, el camino donde falleció, no está asfaltado, es de tierra con piedras alrededor; y no hay alumbrado público por el lugar.

Tras el suceso, la Policía llegó para cercar la zona e iniciar con las diligencias correspondientes junto a la Fiscalía. Se busca esclarecer cómo el menor salió de su casa e investigar a fondo el caso.

CIFRAS

Este 2025 un total de 49 personas fallecieron a causa de accidentes de tránsito en Arequipa hasta el 19 de abril.