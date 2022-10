El no contar con su pierna izquierda no fue excusa para que Jaseh Rafael Munelo Gil llegue a la cima del Misti y dar así un mensaje a toda la población que no existen barreras para alcanzar sus objetivos.

Pero no es la primera vez que Jaseh Rafael Munelo Gil logra este objetivo, hace cuatro años radica en nuestro país, que al igual que varios de sus compatriotas busca una nueva oportunidad debido a la crisis que se vive en Venezuela.

Desde ese tiempo a radicado en Cusco y ha escalado diferentes montañas en el país, entre ellos el Ausangante. Jaseh Rafael Munelo Gil es uno los invitados del Festival Internacional de Cine de Montaña – Inkafest 2022. Los días 18 y 19 de octubre realizó el ascenso al Misti, volcán de Arequipa, como parte de las actividades de la sección del festival, Montañas sin Barreras.

Sus limitaciones no fueron impedimento para llegar a la cima. (Foto: Difusión)

Recordó que perdió su pierna izquierda en un accidente cuando escalaba en su natal Mérida, Venezuela. Ahora, con 32 años, es considerado uno de los deportistas con discapacidad motora más representativos del montañismo latinoamericano.

“Tengo dos prótesis, una para hacer escalada en roca y otra para el ciclismo y montañismo. Existen limitaciones en la movilidad, pero no me impiden realizar las actividades que practico”.

Entre sus sueños se encuentra ser Guía internacional de montaña. “Las limitaciones están la mente, todo es posible. En la montaña no hay barreras”, indicó cuando llegó a la simbólica cruz del Misti.