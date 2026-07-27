Minutos después del anuncio de Roberto Sánchez sobre su suspensión temporal de funciones mientras se desarrollan las investigaciones en su contra, la senadora Silvana Robles, de Juntos por el Perú, se pronunció respecto a las acusaciones por no haber mostrado su voto durante la elección de la Mesa Directiva del Senado.

“Me voy a remitir a todas las investigaciones que realice la bancada. Por tanto, voy a esperar a que esos resultados se conozcan”, declaró en diálogo con el dominical Panorama.

Robles negó que su actuación haya favorecido a la lista 1, integrada por Fuerza Popular y Renovación Popular, y rechazó los calificativos de “traidora”. La lista oficialista obtuvo 30 votos frente a los 29 de la coalición opositora durante la elección de la Mesa Directiva, en medio de cuestionamientos por no mostrar su voto.

“Por supuesto que marqué por la lista 2, tal como lo hice en la primera votación, cuando sí mostré mi voto. Quisiera que se revisen bien las cámaras para determinar de dónde provino ese voto viciado (que permitió el triunfo de la lista 1)”, señaló.

Asimismo, Robles indicó que no fue la única integrante que no mostró su voto durante la elección y afirmó que una senadora de Obras tampoco lo exhibió públicamente.

“Tengo información, que mi equipo de imagen también ha trabajado, que hay una señora que tampoco mostró su voto, la señora del partido de (Daniel) Barragán. No recuerdo su nombre”, expresó.

Ante la consulta de si hacía referencia a Agripina Flores o Juana Ticona, la senadora indicó: “Creo que es la primera que mencionó”.