Luego de tres días de protestas y reuniones sin llegar a acuerdos, los pescadores de Matarani, provincia de Islay, levantaron su medida de lucha tras el anuncio de la empresa Tisur que se comprometió a asumir todo el costo del proyecto para intervenir el talud Domo La Virgen, que pone en riesgo la vida.

El representante de la compañía Amador Saba, en entrevista a un medio local, aseguró que la próxima semana se reunirá todo el directorio y sustentarán este compromiso. “Expondremos el tema. Yo confío en que vamos a traer la noticia positiva. Yo confío en que va a ser así”, sostuvo.

Además, Saba indicó que hace dos semanas iniciaron el proceso para elaborar el expediente técnico que permitirá el retiro del cerro del talud, una intervención crucial para reducir el riesgo en la zona portuaria. La medida fue tomada luego de que el Gobierno Regional de Arequipa comunicara que no ejecutaría la obra.

“Hay que ser claros: no se puede comenzar la obra sin expediente técnico. Pero lo importante es que ya se está haciendo (...) El 17 de julio tenemos la presentación de las propuestas, evaluamos quién es el ganador, son 15 empresas a las que se ha invitado, evaluamos quién es el ganador y al día siguiente se da la buena pro para la ejecución de la obra que es aproximadamente 90 días”, informaron.

Por su parte, el dirigente regional de pesca artesanal, Edgar Jiménez, indicó que esperarán hasta la próxima semana para conocer los acuerdos del directorio. “Esperamos que cumplan su compromiso de hoy, estamos en riesgo, pero comprendemos que la intervención tomará su tiempo. Levantamos la huelga”, refutó.

Mientras que el alcalde de Matarani, Irwing Santoyo, explicó que las promesas anteriores del Gobierno Regional y Ejecutivo no fueron acertadas, ya que era imposible destinar presupuesto en un terreno que no tiene título y que pertenece al privado. Además recordó que este problema viene desde el 2011 cuando Defensa Civil advirtió que el talud era una zona de riesgo. Agregó que tendrán diálogo constante para que la intervención de Tisur se haga de junio a setiembre, para que los pescadores no se vean afectados.

“En esos meses la temporada es baja, pero después no. Si es en diciembre hasta marzo, afectarían a nuestros pescadores ya que en esas fechas es temporada de pesca. Eso es importante quedar cuándo se intervendrá”, afirmó.