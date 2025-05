Con profunda angustia y entre lágrimas, Hilda Aza, hermana de Feliciano Aza Quispe (47), exige justicia por la brutal golpiza que ha dejado a su hermano con muerte cerebral. El hecho ocurrió el sábado 24 de mayo en el pueblo Joven Las Américas, en el distrito de La Joya, cuando Feliciano fue atacado sujetos aún desconocidos.

Tras varios de lucha, Feliciano no pudo resistir, por lo que el personal médico indicó a los familiares despedirse.

Según sus familiares, fue atacado por tres hombres cuando intentó ayudar a una persona en peligro. Esta persona escapó y los agresores descargaron su violencia contra él hasta dejarlo moribundo. Desde UCI del hospital Honorio Delgado Espinoza, los doctores informaron a la familia que no hay esperanzas de recuperación.

“Los médicos han dicho que no va a volver a despertar debido a la golpiza. Mi hermano me ha dejado prácticamente”, contó Hilda con la voz entrecortada.

Su familia exige justicia y lamenta que, hasta ahora, no se les haya entregado las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona. Por ello, pidió a la Fiscalía, Policía y población para obtener las imágenes e identificar a los agresores.

“Quiero justicia para mi hermano, que no quede impune su muerte. Pido a la Fiscalía que me apoye y que me puedan facilitar esas imágenes”, agregó.

