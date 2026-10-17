El Arequipa Motor Club (AMC) informó, en un comunicado, que se vio obligado a postergar las fechas de su Campeonato de Autocross 2026 por una denuncia presentada por “supuestos usuarios del kartódromo”. Según el club, esa situación obstaculiza el calendario deportivo.

El AMC aseguró que gestiona los canales institucionales para no paralizar el campeonato y lamentó las posturas que piden cancelar sus actividades, que, a su juicio, se basan en desinformación.

Comunicado de AMC

DENUNCIA

La carta a la que alude el club fue presentada ante la presidenta del Consejo Regional del Deporte de Arequipa (IPD), Glissolym Soledad Montaño Condori, por usuarios vinculados al kartismo. El documento, fechado el 5 de septiembre de 2026, pide al IPD que fiscalice el recinto y solicita información sobre concesiones, convenios, procesos judiciales, planes de recuperación, medidas de inspección y certificados de seguridad (ITSE).

Los denunciantes mencionaron el accidente ocurrido un fin de semana, en el que un kart volcó por el mal estado de la pista y chocó contra un bloque de concreto expuesto, sin contención. Según el documento, el piloto sufrió múltiples fracturas en su cuerpo, existiendo un grave peligro para su vida e integridad física.

También cuestionan el uso del circuito para autocross, con vehículos más pesados que, según afirman, deforman la capa asfáltica y generan huecos. Así también, refieren el consumo de bebidas alcohólicas.

Frente a ello, el AMC sostiene que la denuncia perjudica su campeonato, mientras que los kartistas piden que el IPD fiscalice el uso del escenario y garantice espacios para dicha disciplina.