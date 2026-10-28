Una niña de 12 años acompañó a su madre a realizar una faena en la asociación Villa Ecológica, en el distrito de Alto Selva Alegre. Mientras los vecinos participaban en labores de reparación y mantenimiento de una tubería de agua, la menor desapareció de la vista de su madre. Horas después, un hombre de 58 años quedó bajo investigación por presuntamente haber realizado tocamientos indebidos a la pequeña.

Por este caso, el Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Hugo O. F., quien es investigado por un presunto delito contra la indemnidad sexual en agravio de la menor, quien tiene una discapacidad intelectual.

Según la investigación fiscal, el hombre, quien es vecino de la niña, habría aprovechado la situación para llevarla a una vivienda abandonada, donde presuntamente cometió los actos denunciados.

La madre, al notar que su hija no estaba, comenzó a buscarla por su domicilio y las calles cercanas. Finalmente, la encontró fuera de una vivienda abandonada, de donde salió el investigado, de acuerdo con la información del Ministerio Público.

Tras conocer el caso, la Fiscalía realizó diligencias para reunir indicios de prueba y solicitó la prisión preventiva. La medida fue obtenida por el Primer Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de Arequipa.

El investigado, quien trabaja como técnico en enfermería, afronta cargos por presuntos tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos en agravio de menores de edad. La Fiscalía considera como agravantes la edad de la niña y su condición de discapacidad.

De acuerdo con la calificación penal señalada por el Ministerio Público, el hombre podría recibir una pena de entre 14 y 20 años de cárcel si es declarado culpable. La investigación continuará mientras se cumplen las diligencias correspondientes.

Cabe precisar que la identidad de la menor se mantiene en reserva para proteger su integridad y evitar que sea expuesta durante el proceso judicial.