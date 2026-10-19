El Juzgado Especializada en Delitos contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de la corte Superior de Justicia de Arequipa, dictó seis meses de prisión preventiva contra el psicólogo Emerson Escalante Quito, investigado por presuntamente abusar sexualmente de un escolar de 13 años al interior del colegio Torre Fuerte Kennedy, en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero.

La medida restrictiva fue aceptada tras la sustentación hecha por la Fiscalía Especializada sobre los hechos ocurridos la mañana del 13 de octubre al interior de la institución educativa, donde el investigado laboraba como psicólogo.

Según la sustentación fiscal, Escalante Quito sacó al menor de su salón y lo condujo al ambiente de consulta donde le mostró contenido pornográfico a través de un teléfono celular, bajo el pretexto de explicarle el uso de un preservativo y lo agredió sexualmente.

El imputado fue trasladado al penal de Socabaya desde donde afrontará su procesado por la agrave acusación, luego que la audiencia de prisión preventiva fue el sábado 17 de octubre a cargo del juez Fabian Valdivia Castillo.