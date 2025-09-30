Ernesto Vera Ballón, director de la Escuela Profesional de Administración de Empresas de la Universidad Católica de Santa María (UCSM) afirma que existe un déficit de 70 % de profesionales en administración y gestión pública en la región de Arequipa.

“El déficit es grande, cuando se hace un inventario no hay. Los jóvenes buscan trabajo e ingresan a un municipio ganan mil 500 soles y no se preocupan en su desarrollo profesional. La mejor herencia que un padre puede dejar a sus hijos son los estudios”, señaló.

La administración y gestión pública impulsa el talento profesional que modernizará el Estado y mejorarán los servicios públicos. Los egresados serán capaces de diseñar políticas públicas, gestionar recursos del sector estatal, implementar proyectos sociales y promoverá la transparecia.

CARRERAS

Vera Ballón anunció que la UCSM lanza nuevas carreras presenciales y a distancia para transformar el futuro profesional del país, entre ellas administración y gestión pública, ingeniería de seguridad industrial y minera, educación inicial y primaria, ingeniería en inteligencia artificial e ingeniería biomédica.

Las nuevas carreras universitarias estarán disponibles para el 2026 en modalidad presencial y virtual. “Estas nuevas propuestas académicas responden a la necesidad del mercado”, apuntó Vera Ballón.