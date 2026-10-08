El Ministerio de Cultura determinó la protección provisional del paisaje arqueológico Petroglifos El Pesquero, ubicado en el distrito de Quilca, provincia de Camaná. La medida rige por dos años, prorrogables por otro periodo igual, y entra en vigencia desde su publicación en El Peruano este jueves 8 de octubre.

La resolución se sustenta en una inspección de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Arequipa, realizada en junio. El informe halló que el monumento arqueológico prehispánico viene siendo objeto de afectación debido a agentes antrópicos y factores naturales.

AFECTACIÓN

En detalle, el informe revela que existen sectores afectados por procesos naturales de meteorización física y química, exfoliación, erosión eólica y depósitos superficiales. Sumado a ello, figuran grafitis, remoción de sedimentos y tránsito no controlado en áreas con compromiso cultural.

Como medidas preventivas, se dispuso el cese de la afectación y la instalación de señalización que indique la condición cultural de la zona. Además, la Dirección Desconcentrada de Cultura deberá ejecutarlas con los recursos que tenga.

Asimismo, se notificará a la Municipalidad Distrital de Quilca para que actúe dentro de sus competencias.

Con esta protección provisional, el Ministerio de Cultura iniciará el trámite para la declaración y delimitación del sitio.

Petroglifos El Pesquero, en Quilca, provincia de Camaná, Arequipa. Foto: 10mil.pasos.

Petroglifos El Pesquero, en Quilca, provincia de Camaná, Arequipa. Foto: 10mil.pasos.