Arequipa: Pucchún no cumple requisitos para convertirse en distrito

La creación del centro poblado de Pucchún como distrito en la provincia de Camaná, no se concretará. La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) emitió una opinión desfavorable al Proyecto de Ley N.° 13794/2025-CR, que propone declarar de interés nacional y necesidad pública la creación de esta nueva jurisdicción.

Uno de los principales problemas señalados en la evaluación es la población de Mariscal Cáceres, distrito del que se desprendería Pucchún. Según el informe técnico, esta jurisdicción tiene una población proyectada de 6.710 habitantes a junio de 2026, cifra que no alcanzaría el mínimo requerido para una división territorial bajo los parámetros considerados.

De acuerdo con los datos expuestos en la evaluación, cada uno de los dos distritos resultantes debe contar con al menos 5.000 habitantes, Mariscal Cáceres necesitaría reunir un mínimo de 10.000 pobladores. Sin embargo, la cifra proyectada está por debajo de ese umbral.

La evaluación también advierte que la propuesta no establece el ámbito territorial del distrito que se pretende crear. Esta delimitación es un aspecto fundamental del proceso, pues permite determinar qué territorio comprendería la nueva jurisdicción y cuáles serían sus límites.

La iniciativa legislativa fue presentada por el congresista Esdras Medina y busca que Pucchún, ubicado en la provincia de Camaná, se convierta en distrito.