Una mañana que transcurría con normalidad terminó en tragedia para una familia de Cerro Colorado. Honorato Puma Quispe, de 74 años, murió luego de ser aplastado por una pesada puerta de metal que se desprendió de una cochera en el sector 2 de la asociación de vivienda José Luis Bustamante y Rivero.

El accidente ocurrió esta mañana por causas que aún se investigan. Una de las puertas metálicas de la cochera se desprendió de su estructura y cayó sobre el adulto mayor, quien quedó atrapado bajo el pesado elemento.

Personas que se encontraban en la zona intentaron auxiliarlo y alertaron a las autoridades; sin embargo, el hombre no reaccionó.

Agentes de la Policía acudieron al lugar para iniciar las diligencias y determinar por qué la puerta se desprendió y en qué condiciones se encontraba la estructura. Estas verificaciones permitirán establecer si existió alguna responsabilidad relacionada con el accidente.

El cuerpo de Honorato Puma Quispe será trasladado a la morgue de Arequipa, donde se realizará la necropsia de ley para determinar oficialmente la causa de su muerte.