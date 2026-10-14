El escenario de emergencia planteado durante el simulacro nocturno por lluvias intensas en Arequipa dejó un saldo hipotético de 44 fallecidos, 24 mil 606 personas afectadas y 3 mil 984 damnificadas. Las cifras forman parte del reporte preliminar elaborado durante el ejercicio realizado ayer a las 8:00 p. m., que buscó evaluar la capacidad de respuesta de las autoridades ante una eventual emergencia.

La cifra de fallecidos y miles de personas perjudicadas evidencia la magnitud de los daños que podrían ocasionar las lluvias intensas y sus peligros asociados en la región.

Arequipa puso a prueba su respuesta ante lluvias intensas con un saldo de 44 muertos Arequipa puso a prueba su respuesta ante lluvias intensas con un saldo de 44 muertos

El ejercicio, denominado III Simulacro Nacional Multipeligro ante Lluvias Intensas y Peligros Asociados 2026, permitió poner a prueba los protocolos de emergencia, los sistemas de comunicación y la coordinación entre las instituciones encargadas de atender a la población.

La Gerencia Regional de Gestión del Riesgo de Desastres (GRGRD) del Gobierno Regional de Arequipa consolidó los resultados y evaluó la respuesta de las entidades participantes.

En la preparación participaron el gobernador de Arequipa Rohel Sánchez, las autoridades de las ocho provincias y los 109 distritos de Arequipa, con el objetivo de evaluar sus capacidades para actuar ante una emergencia por lluvias intensas.

Entre las medidas preventivas mencionadas por el Gobierno Regional figuran la limpieza de torrenteras, la ejecución de obras para reducir riesgos y el fortalecimiento de la capacidad de respuesta de las instituciones y la población.