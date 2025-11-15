Este 15 y 16 de noviembre, la plaza Las Américas, en Cerro Colorado, es el punto de encuentro para celebrar el Gran Festival del Maíz Cabanita 2025, una actividad que busca poner en valor uno de los productos más emblemáticos de la provincia de Caylloma y de la cultura cabanita.

Desde las 8:00 de la mañana visitantes y familias asistieron hoy a la plaza para disfrutar de una experiencia llena de tradición, sabor y artesanía. El festival reúne a más de 40 comerciantes y productores, quienes ofrecerán maíz cabanita en todas sus variedades, además de una amplia gama de productos derivados: panetones, panes tradicionales, postres, bebidas y otras preparaciones típicas que resaltan la versatilidad y riqueza de este maíz ancestral.

Además de la oferta gastronómica, los asistentes podrán disfrutar de danzas típicas, presentaciones artísticas y una exposición de artesanías y productos orgánicos, promoviendo así el trabajo de productores locales y el valor cultural de la comunidad.

El festival no solo busca atraer a turistas y vecinos, sino también apoyar la economía de las familias productoras, quienes sostienen este cultivo tradicional a través de generaciones.