Este fin de semana, cientos de familias arequipeñas acuden a los mercados de Arequipa para abastecerse de los productos de primera necesidad, entre ellas, carnes y verduras.

Por ello, Correo llegó hasta el mercado Nueva Aurora de la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres, en José Luis Bustamante y Rivero, con el objetivo de consultar los precios.

En ese sentido, en cuanto a carnes, el kilo de pollo se expende a 9.00 soles, de res a 18.00 soles y de cerdo a 16.50 soles (lomo).

Respecto a las verduras, el kilo de cebolla se vende a 1.50 soles, limón a 5.50 soles, choclo a 4.00 soles, zapallo a 2.50 soles, betarraga a 2.00 soles, tomate a 2.50 soles, zanahoria a 2.00 soles, vainita a 4.00 soles y arveja a 3.00 soles.

Asimismo, en tubérculos, el camote a 2.50 soles y la yuca a 4.00 soles.