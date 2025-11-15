La comunidad de Chala despidió ayer a Luis Fernando Rojas Toledo, una de las víctimas del trágico accidente ocurrido en Ocoña. El dolor se hizo evidente entre familiares, amigos y vecinos que se reunieron para acompañar su sepelio. Su partida ha dejado un profundo vacío en el distrito, donde era ampliamente querido y recordado.

El cortejo fúnebre recorrió varias calles emblemáticas del distrito, al ritmo de sus canciones favoritas, aquellas que marcaron momentos importantes de su vida. La comitiva llegó hasta la I.E. Hortencia Pardo Mancebo, institución donde cursó su educación secundaria y donde se realizó un emotivo homenaje. Sobre su féretro también reposaba la camiseta de su equipo favorito, símbolo de su pasión deportiva.

Posteriormente, el cortejo llegó al Cementerio General de Chala, donde sus seres queridos destacaron su carácter alegre, jovial y siempre dispuesto a ayudar. Lo recordaron como un deportista activo y trabajador incansable, cualidades que lo acompañaron durante toda su vida. Su entrega como padre soltero también fue resaltada por quienes lo conocieron de cerca.

“Nosotros pedimos justicia, no es posible que la imprudencia haga que un ser querido y estimado por vecinos no deje de esta manera, esperamos que las autoridades actúen con lo necesario para aclarar todo lo sucedido para dar tranquilidad a todas las familias que nos hemos visto afectadas”, manifestó uno de los familiares del fallecido.

ACCIDENTE

Una unidad de transporte interprovincial cayó la madrugada del miércoles en un abismo de más de 200 metros al kilómetro 780 de la carretera Panamericana Sur, en el distrito de Ocoña, provincia de Camaná, tras chocar frontalmente con una camioneta. El siniestro, que involucró al bus de la empresa Llamosas que viajaba de Chala a Arequipa, dejó al menos 37 muertos y diversos heridos, incluidos menores de edad.

Las autoridades han detenido al conductor de la camioneta, identificado como Henry Apaclla Ñaupari, luego de que el dosaje etílico diera positivo. Se investiga además la compleja geografía del tramo y posibles excesos de velocidad como factores contribuyentes.