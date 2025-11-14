El Juzgado de Investigación Preparatoria de Camaná dispuso siete días de detención judicial en flagrancia contra Henry Apaclla Ñaupari, investigado por homicidio culposo agravado y lesiones culposas tras el accidente de tránsito ocurrido en Ocoña, Arequipa.

El siniestro, registrado el último miércoles 12 de noviembre, dejó 37 personas fallecidas y 25 heridas.

El Ministerio Público sustentó su pedido señalando que el conductor arrojó 0.11 gramos de alcohol por litro de sangre en el dosaje etílico practicado seis horas después del hecho. Por ello, se solicitarán exámenes auxiliares y un análisis retrospectivo para determinar con precisión su condición al momento del accidente.

El accidente se produjo en la bajada del puente de Ocoña, en el kilómetro 780 de la Panamericana Sur, e involucró a un bus de la empresa Llamosas.

Todas las víctimas mortales ya fueron identificadas por el Instituto de Medicina Legal, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las causas del siniestro.

Cabe precisar que más temprano se informó que de los 37 cuerpos que ingresaron a la morgue de Camaná, tres aún no han sido reconocidos y reclamados por sus familiares.