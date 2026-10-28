La Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) recibirá asistencia técnica del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) para fortalecer las acciones de prevención y reducir los riesgos que enfrenta la población ante posibles desastres.

Para ello, ambas instituciones firmaron un convenio de cooperación interinstitucional durante una reunión realizada en el Hemiciclo Municipal, en la que participaron la alcaldesa provincial, Ruccy Oscco Polar, y el jefe del CENEPRED, Miguel Yamasaki Koizumi, entre otros funcionarios.

El acuerdo permitirá que especialistas del organismo nacional brinden apoyo técnico al equipo de la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres de la municipalidad. El objetivo es mejorar la planificación y la capacidad de los funcionarios para identificar peligros, evaluar las zonas vulnerables y plantear medidas que ayuden a reducir los daños ante una eventual emergencia.

Durante la reunión del Grupo de Trabajo para la Gestión del Riesgo de Desastres, también se entregó el Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (PPRRD), documento que servirá como guía para organizar las acciones preventivas.

Con este convenio, la municipalidad busca fortalecer el trabajo preventivo y evitar que la gestión de los riesgos se limite a responder cuando ocurre una emergencia.