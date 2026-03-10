La muerte del escritor peruano Alfredo Bryce Echenique generó diversas reacciones en los lectores. Desde Arequipa, el director de la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa, Alfredo Herrera Flores, destacó el legado literario del autor, a quien calificó como uno de los narradores más leídos y queridos de la literatura peruana.

Herrera señaló que las obras de Bryce Echenique forman parte de lo que denominó “la biblioteca familiar”, es decir, aquellos libros que pasan de generación en generación dentro de los hogares, porque fue uno de los autores más leídos y también uno de los más apreciados por los lectores, comentó.

El escritor deja más de 30 obras, entre cuentos, novelas y ensayos. Herrera recordó que en la última etapa de su vida se dedicó a escribir libros de memorias, donde relató experiencias personales, encuentros con escritores de su generación y conversaciones o correspondencia con diversas figuras del mundo cultural.

Uno de los rasgos que, según Herrera, marcó su obra fue la incorporación del humor en la narrativa peruana, incluso en historias con fuerte carga dramática. Entre los textos más representativos y leídos figuran Un mundo para Julius, novela traducida a varios idiomas, No me esperen en abril y Tantas veces Pedro, Crónics perdidas, obras que consolidaron su reconocimiento internacional.

Herrera también recordó la visita del escritor a Arequipa en 2016, cuando participó en el Hay Festival Arequipa. Durante su estadía intervino en diversos conversatorios y saludó que la ciudad se convierta en sede de un encuentro que reúne a escritores, artistas y personajes de distintos países.

Como parte de las actividades para recordar su trayectoria, la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa anunció que organizará un conversatorio abierto al público para repasar la obra y el legado literario de Bryce Echenique. El objetivo es que los lectores vuelvan a sus libros y redescubran la vigencia de su narrativa dentro de la literatura peruana contemporánea.

