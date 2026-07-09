El Archivo General de la Nación (ANG) hará entrega de 153 piezas documentales de la época virreinal al Archivo Regional de Arequipa. El lote está compuesto de 250 folios que abarcan distintos tipos de registros elaborados entre los siglos XVI y XVII.

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Se trata de manuscritos que en su momento fueron extraídos ilegalmente de dicha institución arequipeña y que las autoridades recuperaron mediante una serie de incautaciones ejecutadas en 2006, 2007 y 2009, como resultado del trabajo conjunto entre el Ministerio de Cultura y otras entidades competentes.

La entrega oficial se realizará el 17 de julio en las instalaciones del Archivo Regional y estará encabezada por el jefe del ANG, Jorge Ortiz Sotelo, quien acudirá acompañado del director de la Dirección del Archivo Histórico del AGN, Miguel Jesús Martínez Laya.

El titular del Archivo Regional, José Villalba Quiroga, resaltó que se trata de material con un fuerte valor histórico para la región, pues forma parte de su patrimonio documental. Por ello, el retorno de estos documentos constituye un acto de trascendencia para la preservación, protección y puesta en valor.

Entre los contenidos de los documentos figuran registros de cobranzas de deudas, compromisos de pagos por la compra de vino, esclavos, ganado, inmuebles y mercadería en general, así como el otorgamiento de poderes para la representación en diferentes transacciones.

La entidad resaltó que los manuscritos representan un valioso testimonio del funcionamiento de la sociedad virreinal, dinámicas económicas, sociales y judiciales. También comprende la actuación de las instituciones que estructuraron la vida administrativa y jurídica de la época.

ANG devolverá al Archivo Regional de Arequipa documentos de origen virreinal. Foto: Ministerio de Cultura.