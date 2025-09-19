El proceso de adquisición de los 100 patrulleros será replanteado luego de que las dos primeras convocatorias fueran declaradas desiertas porque ninguna empresa cumplía los requisitos técnicos. Según informó José Miguel Briones Silva, secretario técnico del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec), en una semana la Policía terminará la reestructuración y se empezará otra licitación.

El principal cambio en esta tercera convocatoria es la reducción del plazo de entrega. Mientras que antes se exigía a la empresa ganadora entregar los patrulleros en un máximo de 120 días, ahora se ha fijado en 60 días, con el fin de que las unidades lleguen en noviembre.

Briones reconoció que errores mínimos, como detalles en la experiencia profesional de ingenieros consignados por las empresas, ocasionaron la caída de los procesos anteriores. Por ello, la nueva convocatoria tendrá bases más genéricas, evitando requisitos que se prestaban a interpretaciones estrictas y que descalificaban a los postores.