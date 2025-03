El regidor de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, Alonso Ranilla, fue acusado de recibir dinero para influir en el trámite de licencias sociales. En un vídeo difundido a través de las redes sociales, se observa que el concejal se encuentra en un baño del municipio, recibiendo dicho dinero, situación que ha generado acusaciones de irregularidades.

Al respecto, Alonso Ranilla negó rotundamente cualquier acto de corrupción. Aseguró que en su cargo de regidor no entrega licencias, ni obras, ni licita alguna acción, solo se encarga de fiscalizar.

Explicó que el dinero, equivalente a 3 mil 600 soles, provino de un “pandero” que manejaban entre compañeros, en un ambiente informal y en un lugar que, según él, no era el adecuado. "No era un lugar adecuado, pero fue entre compañeros como una evidencia de que se estaba entregando. No hay absolutamente nada. Si hubiese algo irregular, no sería en un baño con las puertas abiertas (...) Estoy dispuesto a que los regidores abran la investigación, no tengo problema de aclarar la situación", afirmó hoy viernes, luego de participar en sesión de Concejo Municipal.

Ranilla acotó que este video sería grabado a inicios del 2023 y recién difundido en estos días por represalias de sus compañeros legisladores. Por ello, informó que hará la denuncia correspondiente ante la Fiscalía.

“Voy a tomar acciones legales y voy a denunciar dos regidores y sé quién lo ha filtrado y en que grupo se ha difundido”, dijo.

IRREGULARIDADES EN MUNICIPIO

Por otro lado, dio a conocer que sí se entregan coimas a funcionarios a cambio de licencias, además de irregularidades en otras áreas del municipio distrital.

“Una regidora ha recibido beneficios en le programa Vaso de Leche y está documentado con firmas. Así también, se denuncia que hay otro regidor (Alejandro Titi) que ha facilitado el ingreso de la empresa de un amigo. Asimismo, un regidor también que hace este tipo de eventos”, apuntó.