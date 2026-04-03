De acuerdo con el último boletín epidemiológico de la Gerencia Regional de Salud, entre enero y marzo de 2026, 92 personas fallecieron en Arequipa producto de las neumonías en Arequipa y la tendencia va hacia el incremento.

Si bien durante la última semana epidemiológica no se reportaron muertes en niños menores de cinco años, sí hubo 5 decesos en mayores de cinco años procedentes de los distritos del Cercado, Paucarpata, Santa Rita de Siguas, Alto Selva Alegre y Miraflores.

El balance acumulado precisa que el grupo más afectado es de los aultos mayores. Dos de los fallecimientos corresponden a menores de 5 años, mientras que el 92.4% de las víctimas superan los 60 años de edad, lo que evidencia su alta vulnerabilidad frente a complicaciones respiratorias.

Respecto a los contagios, en la última semana se notificaron 124 casos en todas las edades, teniendo un incremento de 13.8% en relación a la semana anterior, manteniéndose el escenario en una zona de epidemia. En el caso de los menores de 5 años, se reportaron 14 nuevos casos, lo que representa un incremento del 40% en comparación con la semana anterior.

Respecto a la situación de las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS), durante la semana epidemilógica N° 12 se notificaron 11 mil 307 casos en todas las edades, teniendo un incremento de 25.7% en relación a la semana anterior, también hay un incremento de 19.5% en relación el mismo periodo de tiempo de 2025.