La inseguridad ciudadana y los siniestros viales siguen dejando cifras preocupantes en la región de Arequipa. Según la Región Policial Arequipa, solo en setiembre se ha reportado 16 personas fallecidas en 13 accidentes de tránsito, mientras que de enero a la fecha se tiene 331 denuncias por extorsión.

Así lo dio a conocer este sábado el general PNP Olger Benavides, jefe de la Región Policial Arequipa, en una conferencia de prensa, quien admitió el incremento de casos en estos sectores.

Detalló que en setiembre de 2024, la cifra era de 9, lo que representa casi el doble. En cuanto a las extorsiones, el año pasado, en el mismo periodo se registraron 265 denuncias.

Entre otros delitos, informó que de enero a setiembre se tuvo 1742 robos, cerca de 7 mil casos de hurtos, 11 500 denuncias por violencia familiar.

TRABAJO

Por su parte, la Policía comunicó que en setiembre se consiguió la detención de 1226 personas por diversos delitos, desde peligro común hasta extorsiones.

Asimismo, se capturó a 334 requisitoriados y se desarticularon 50 bandas criminales. Sin embargo, en este mismo periodo no se reportó la intervención de organizaciones criminales.