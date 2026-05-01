La ciudad de Arequipa reportó en abril una inflación de 1,85%, superando ampliamente el promedio nacional, que se ubicó en 0,64%, según el más reciente informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Pese a esta diferencia mensual, el reporte señala que, en el acumulado de enero a abril, la inflación a nivel nacional alcanzó el 3,73%, reflejando una tendencia al alza en el costo de vida en el país.

El incremento de precios en Arequipa responde principalmente al encarecimiento de productos básicos y servicios. En el ranking nacional, Puerto Maldonado encabezó la lista con una inflación de 2,08%, seguida por ciudades como Cajamarca (1,80%), Cerro de Pasco (1,67%) y Moquegua (1,61%). En el sur, Cusco registró 1,24%, mientras que Tacna alcanzó 0,71% y Puno 0,52%.

De acuerdo con el informe, uno de los principales factores detrás del alza de precios fue el incremento en los combustibles, como la gasolina, GLP y el diésel, lo que impactó directamente en las tarifas del transporte urbano y aéreo. En Arequipa, el precio del pasaje urbano aumentó inicialmente de 1.00 a 1.50 y posteriormente se fijó en 1.30 soles.

Asimismo, se observaron aumentos en productos de consumo cotidiano. En el rubro de alimentos, subieron los precios de pescados como el jurel, así como de productos agrícolas como la cebolla roja, la papa blanca, el apio y la zanahoria. En frutas, destacaron las alzas del mango, limón y piña.

El sector gastronómico tampoco fue ajeno a esta tendencia. El costo del menú diario y platos populares como el pollo a la brasa registraron incrementos, afectando el gasto de los hogares.