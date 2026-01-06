A partir del 15 de enero, las lluvias se incrementarán de manera más frecuente en las zonas altas de la región Arequipa, mientras que en la ciudad de Arequipa las precipitaciones se registrarían desde el 17 de enero, con posibilidad de activación de quebradas, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

El jefe zonal del Senamhi en Arequipa, Guillermo Gutiérrez, explicó que en los últimos años las lluvias han sido escasas durante diciembre y la primera quincena de enero, principalmente en la ciudad. Sin embargo, precisó que el volumen de precipitaciones suele incrementarse con mayor intensidad en los meses de febrero y parte de marzo, periodo considerado el más lluvioso del año.

Advirtió que, en esta temporada de verano, en Arequipa se registrarán lluvias acumuladas por encima de los valores normales, por lo que exhortó a la población a asumir medidas de prevención.

En cuanto a la radiación solar, Gutiérrez advirtió que los niveles continúan siendo elevados y representan un riesgo para la salud de la población. Señaló que el índice de radiación ultravioleta se mantiene en niveles altos, entre 11 y 13, e incluso puede alcanzar valores extremos de hasta 15, por lo que recomendó evitar la exposición directa al sol en horas de mayor intensidad.

En la zona costera, las condiciones climáticas favorecerán a los veraneantes; mientras que en los valles interandinos, las temperaturas presentarán variaciones y podrían alcanzar hasta los 30 grados centígrados.

Ante este escenario, el Senamhi exhortó a las autoridades y a la población de las zonas más vulnerables, como la provincia de Arequipa, Caylloma, La Unión, Castilla, a adoptar medidas de prevención, especialmente frente a posibles deslizamientos, activación de quebradas y otros eventos asociados a las lluvias.

VIDEO RECOMENDADO