El gerente regional de Gestión del Riesgo de Desastres, José Carrera Paulette, informó que nueve incendios forestales se registraron en Arequipa durante el último fin de semana, entre el viernes 16 y el domingo 18 de octubre.

Las emergencias fueron reportadas en diversas provincias y, aunque la mayoría ya ha sido liquidada, cuatro permanecían bajo control hasta la mañana de ayer. Uno de los incendios de mayor magnitud ocurrió en el distrito de Characato, sector Mosopuquio, donde el fuego afectó aproximadamente 300 hectáreas.

Carrera señaló que el siniestro fue controlado la mañana del lunes 19 de octubre y que las brigadas continuaban trabajando para extinguir los focos de humo y evitar una eventual reactivación. Otro incendio se registró en el distrito de Choco, provincia de Castilla, mientras que una emergencia en Sayla, provincia de La Unión, afectó unas 10 hectáreas, según informó el funcionario. Ambos casos fueron atendidos hasta su liquidación.

El viernes 16 también se reportaron incendios en Uchumayo, donde resultaron afectadas dos hectáreas; en Huambo, provincia de Caylloma, con cinco hectáreas dañadas; y en Chichas, provincia de Condesuyos, donde el siniestro continuaba en proceso de control.

Los incendios de Uchumayo y Huambo ya fueron liquidados.El sábado 17 se registraron emergencias en Chiguata, donde el fuego afectó 60 hectáreas, y en Chuquibamba, provincia de Condesuyos, con 70 hectáreas dañadas.

Asimismo, se reportó un incendio en el distrito de Toro, provincia de La Unión, que afectó aproximadamente mil hectáreas. Para atender esta emergencia, el alcalde solicitó apoyo de una brigada del Ejército, que participó en las labores de extinción.

SUMAN 70 INCENDIOS FORESTALES EN AREQUIPA

Carrera Paulette indicó que los incendios forestales en Arequipa acumula alrededor de 70, con los ocurridos el fin de semana. En comparación a años anteriores, la región registró más de 100 incendios en 2024 y cerca de 90 en 2025.

Sin embargo, advirtió que actualmente la extensión afectada es mayor y que las hectáreas dañadas superarían las cinco mil. El funcionario explicó que el incremento de las temperaturas, la sequedad de la vegetación y la presencia de vientos favorecen la propagación del fuego.

Asimismo, recordó que la temporada de incendios forestales se prolonga hasta diciembre. Solo en octubre se han reportado 23 emergencias de este tipo. Caylloma concentra la mayor cantidad de casos, seguida por Arequipa, Condesuyos y La Unión, mientras que Castilla y Caravelí registran menor incidencia.

Ante esta situación, exhortó a las autoridades distritales a organizar brigadas voluntarias que puedan intervenir oportunamente frente a estas emergencias. También pidió a la población evitar la quema de basura, llantas, madera y vegetación, debido al riesgo de que las llamas se propaguen rápidamente. Agregó que el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) mantiene el monitoreo permanente y la coordinación con las entidades de primera respuesta para atender los incendios y reducir los daños.

TEMPERATURA AUMENTARÁ

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que en los próximos días continuará el incremento de la temperatura diurna en la sierra sur, con valores que oscilarán entre los 19 °C y 29 °C, de moderada a extrema intensidad.

La institución advirtió que la escasa nubosidad al mediodía favorecerá el aumento de los niveles de radiación ultravioleta (UV). También se prevén ráfagas de viento cercanas a los 40 kilómetros por hora, principalmente durante las tardes.

Además, Senamhi alertó sobre la ocurrencia de fenómenos meteorológicos peligrosos asociados al incremento de la temperatura en diversos distritos de las provincias de Camaná, Islay, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos, La Unión y Arequipa.