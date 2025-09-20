La noche del viernes, vecinos de la urbanización Magisterial III, en el distrito de Yanahuara, alertaron a personal de serenazgo sobre la presencia de un mono en un edificio residencial, hecho que causó sorpresa en la zona.

Es así que los serenos acudieron al lugar y, con apoyo de los residentes, lograron controlar al primate hasta la llegada del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor).

Los especialistas procedieron con el rescate y trasladaron al animalito a un área adecuada para su evaluación y cuidado, con el objetivo de garantizar su bienestar como la seguridad de la comunidad.

El hecho se registró al promediar las 8 de la noche. Asimismo, la tenencia de fauna silvestre está prohibida y puede generar sanciones, por lo que las autoridades exhortaron a la ciudadanía a evitar este tipo de prácticas y a reportar cualquier caso similar.