Un juez de Arequipa ordenó restituir la identidad del ciudadano venezolano Ronnien Santollo Rivera, quien fue suplantado por Luis Holman Ordoñez Muñoz (colombiano), condenado a 11 años de prisión por tocamientos indebidos a una menor de edad.

Sucede que durante una audiencia extraordinaria, el verdadero responsable admitió haber usurpado la identidad de otra persona desde el momento de su detención en agosto de 2024.

El juez del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria para Delitos Asociados a la Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Gonzalo Villagra Ambroncio, dispuso la sustitución del nombre dentro del proceso penal luego de que Ordoñez Muñoz reconociera públicamente haber cometido el delito bajo una identidad falsa.

Además, se dispuso que la Oficina de Migraciones realice las acciones necesarias para identificar correctamente a Ronnien Santollo Rivera, mediante la toma de huellas digitales y fotografías, a fin de restituir plenamente su identidad y permitirle retomar sus actividades con normalidad. También se ordenó la anulación de los antecedentes policiales, judiciales y penales generados como consecuencia de este proceso.

Durante la diligencia, Luis Ordoñez Muñoz pidió disculpas públicamente y señaló que asumiría el pago de una reparación civil por los daños ocasionados al venezolano, cuya vida se vio afectada al aparecer erróneamente como condenado.

La identidad del suplantador fue confirmada mediante un oficio de la División de Policía Internacional (DITERPOL), a través del cual el Gobierno colombiano certificó que las huellas digitales correspondían efectivamente a Luis Holman Ordoñez Muñoz, quien además registra antecedentes penales en su país de origen.