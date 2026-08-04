La salinización de las aguas y los suelos, sumada a la escasez del recurso hídrico, ha reducido en aproximadamente 20% la productividad agrícola del distrito de Quilca, en la provincia de Camaná. Así lo reveló el proyecto internacional GIPE++, desarrollado desde octubre de 2025 por la Universidad Católica San Pablo (UCSP) junto a universidades de Alemania, Indonesia y Namibia. La investigación analizó la problemática hídrica y de suelos en el tramo final de la cuenca Quilca-Vítor-Chili.

El coordinador del proyecto por la UCSP, Benigno Sanz, explicó que la parte baja de la cuenca es la más perjudicada porque recibe agua de menor calidad y en menor cantidad. Precisó que esta situación se presenta a partir de Majes, Siguas, Santa Rita, La Cano y La Joya, zonas que conforman el tablazo costero, donde el agua comienza a concentrar una mayor cantidad de sales y otros residuos.

“Hemos rastreado en los mapas y alrededor de un 20% de productividad no realizada en el distrito, ya sea por problemas de agua, por problemas de salinización o porque no hay agua y no hay dinero para poder gestionarla ni para sembrar”, afirmó Sanz.

IMPACTO DE LA SALINIZACIÓN

El especialista detalló que la salinización se produce porque los residuos presentes en el agua forman compuestos químicos que permanecen en el suelo e impiden que los cultivos aprovechen adecuadamente los nutrientes. Los productos más afectados son el arroz, el maíz y las legumbres, pilares de la actividad agrícola de Quilca.

Sanz advirtió que el panorama podría agravarse por el fenómeno El Niño y la incertidumbre sobre el comportamiento de las lluvias. Explicó que la disminución del agua dulce favorece el avance de la salinidad desde la parte baja de la cuenca, un proceso que se intensifica por la cercanía al mar y la escasez del recurso hídrico.

Como parte del proyecto, la UCSP entregó a los productores de Quilca cuatro propuestas para diversificar sus ingresos y recuperar la productividad de los terrenos mediante la producción de compost, biochar, bioenergía y alimento para animales.

Asimismo, anunció que una plataforma utilizará información en tiempo real de estaciones de monitoreo de Autoridad Nacional del Agua para ayudar a los agricultores a dosificar mejor los agroquímicos y reducir el impacto de la salinización.