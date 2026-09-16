Un total de 21 actas sancionadoras fueron colocadas a los comerciantes del mercado San Camilo durante un operativo de fiscalización sanitaria realizado hoy por la Municipalidad Provincial de Arequipa, con apoyo del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa).

La intervención se realizó en los sectores donde se comercializan jugos, frutas, verduras, carnes y almuerzos. Durante la inspección se encontraron diversas deficiencias que podrían afectar las condiciones de higiene y conservación de los alimentos.

Entre las irregularidades detectadas figuran carnés sanitarios vencidos, productos y servicios en estado de deterioro, alimentos colocados directamente sobre el piso y un inadecuado almacenamiento. También se evidenciaron casos de contaminación cruzada, ocupación de espacios transitorios y puestos que no respetaban las líneas de señalización.

Además de las sanciones, los inspectores retiraron productos que ocupaban espacios destinados a la Municipalidad de Arequipa. Por su parte, personal del Senasa tomó muestras de alimentos para verificar la posible presencia de residuos de pesticidas, plaguicidas e insecticidas.

La municipalidad informó que este tipo de intervenciones continuará en el mercado San Camilo para verificar que los comerciantes mantengan condiciones adecuadas de higiene y almacenamiento y evitar riesgos para los consumidores.